Le fondateur du label qui a signé Kiss aura son biopic

Le film avait été annoncé en 2011 avec Tim Bogart en tant que scénariste et réalisateur, et Justin Timberlake dans le rôle de Neil Bogart. Mais en raison de nombreux retards et changements de casting, le projet avait été mis de côté et verra donc finalement bientôt le jour.

Tim Bogart explique au magazine Variety : "Ce natif de Brooklyn qui construisait ses rêves pour échapper à la pauvreté, Neil Bogart, était mon père, et cela m’a pris 20 ans pour raconter sa vie."

"Et je sais que les gens disent cela tout le temps, mais les premièeres discussions autour de ce projet remontent à 1999. Depuis lors, on a rencontré presque autant d’obstacles que mon père en a eus quand il a fondé Casablanca."