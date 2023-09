Grève dans les prisons : 74 détenus refusent de retourner dans leur cellule à Termonde

Le mouvement de grève dans les prisons est important et est bien suivi dans l'ensemble du pays, rapporte l'administration pénitentiaire lundi après-midi. Le fonctionnement des établissements pénitentiaires est "gravement impacté", résume-t-elle. Les syndicats sont satisfaits de l'ampleur du mouvement.

Une grève a débuté dans les prisons de Belgique dimanche à 22h00 et se poursuivra jusqu'à ce mardi 22h00. Le personnel veut dénoncer les conditions de détention et de travail "inhumaines" qui y règnent à cause de la surpopulation carcérale et d'un manque de personnel. Ils dénoncent également un ministre de la Justice "qui s'entête" à vouloir appliquer à tout prix les peines d'emprisonnement courtes. Un service minimum est d'application pendant la grève, mais l'ampleur du mouvement a entraîné la suppression des visites, des activités, du travail pour les détenus et des sorties au préau. "Le personnel volontaire est soutenu par les forces de police pour effectuer des tâches prioritaires telles que la distribution des repas", ajoute l'administration pénitentiaire. Grégory Wallez, secrétaire fédéral à la CGSP, se félicite d'une participation à la grève "au-delà des espérances". Selon ses informations, on dénombre environ 90% de grévistes à Nivelles, près de 80% à Namur et 70% à Leuze-en-Hainaut ou encore à Jamioulx. "On s'attend à la même chose pour le deuxième jour de grève mardi", ajoute-t-il. "Le motif de la grève est bien passé, parce que nous dénonçons des conditions de détention inhumaines, pour le bien-être des agents mais aussi des détenus."