Le "FOMO": quand la peur de manquer un événement ou une information devient maladive

Certaines personnalités semblent plus susceptibles que d’autres de développer ce syndrome même s’il faut bien avouer que cela nous concerne tous et toutes avec une intensité variable. En effet, il révèle une peur de l’exclusion et de la solitude. Cette phobie met également en avant une estime de soi fragile. Cette peur est également éprouvée à l’idée que les autres mènent une vie plus trépidante et intéressante que la nôtre.