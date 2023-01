Le FOMA ou la peur de ne pas gérer le manque d’alcool.

Le début de l’année marque celui des bonnes résolutions et du premier défi de 2023, celui de passer un mois sans boire de boissons alcoolisées. Selon un sondage BVA, en janvier 2022, 35% des Français envisageaient de participer à ce défi baptisé "Dry January", lancé en 2013 au Royaume-Uni.

L’arrêt de l’alcool pendant une période donnée peut être difficile pour certaines personnes. Dans ce cas-là, on parle de FOMA, "Fear of missing alcohol" dans la langue de Shakespeare. En français, on peut le traduire par la "peur de ne pas réussir à gérer le manque d’alcool".