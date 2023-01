Le Folklore namurois en prime time sur la Une

La compagnie de danses historiques La Caracole a participé à l’émission "The Dancer" sur la Une télé. Leur prestation sera à voir ce mardi soir à partir 20h25. Pour Fabienne Nannan et sa fille Caroline cela représentait une belle occasion de faire connaître leur passion pour les danses wallonnes et de mettre le folklore à l’honneur. Une sacrée expérience ! Elles sont venues nous parler dans Namur Matin sur Vivacité. Interview à découvrir ci-dessus.