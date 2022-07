Le Folk Rock : un style musical d’expression voire de protestation

Mariage entre le folk et le rock qui apparaît au milieu des années 60, issu du folk revival qui a notamment émergé dès les années 40 de ceux qu’on considère comme les pères fondateurs : Pete Seeger et Woody Guthrie.

Le folk est important "pour le message", comme une musique d’expression voire de protestation. Dans les années 60, le rock est plus commercial : " le divertissement et le plaisir du public''. Après donc ce début de ce folk revival dans les années 40 et les années 50, c’est une nouvelle scène bourgeonnante qui voit le jour dans le fameux Greenwich Village de New York dans le début des années 60… Le "Village" comme l’appellent avec affection les New-Yorkais est ce quartier de Manhattan dans lequel on ne retrouve pas ces gigantesques gratte-ciel mais bien de superbes bâtisses du 19e que l’on reconnait dans les décors de tant de films et de séries. Dans ce Village, on retrouve plusieurs bars musicaux situés généralement en sous-sol, il y a le Gaslight Cafe, le Bottom Line, le Bitter End ou encore la Cafe Wha ? (le seul encore actif aujourd’hui). C’est dans ces endroits intimistes, où se mélange humoriste de "stand up" et musicien en herbe que Joan Baez, Bob Dylan, Phil Ochs, Odetta se font connaître.

Imprégnez-vous encore plus de la culture folk rock avec la playlist ici.