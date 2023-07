Le folk rock made in Los Angeles avec The Turtles

On poursuit l’exploration du bestiaire californien, après les Eagles, les Monkees, le Fish de Country Joe, les Byrds et autres Lions, place aux Turtles.

The Turtles qui ont connu un succès retentissant dans les années 60 et ont marqué l’histoire de la musique de cette époque. Le groupe pop-rock est originaire de Los Angeles, formé en 1965 par Mark Volman et Howard Kaylan, ainsi qu’Al Nichol, Jim Tucker, Chuck Portz et Don Murray. Le succès est fulgurant, avec dès 1965, une reprise de la chanson ''It Ain’t Me Babe'' de Bob Dylan. Ce sera ensuite la consécration avec leur single ''Happy Together'' en 1967, qui a atteint la première place des charts américains.