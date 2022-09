Le FMI demande au Royaume-Uni de "réévaluer" son plan de soutien économique

Le FMI a ouvertement critiqué le coûteux plan de soutien économique annoncé vendredi par le Royaume-Uni, allant jusqu'à demander à Londres de "réévaluer" ses mesures au moment où le pays traverse une grave crise économique sur fond d'envolée des prix de l'énergie.

Ce plan, dont le financement est encore très flou, prévoit un gel du coût de l'énergie pour les particuliers et les entreprises, mais aussi des baisses d'impôts importantes , dont l'annonce a entrainé ces derniers jours un plongeon de la livre et une envolée des taux d'emprunt dans le pays.

Les fortes baisses d'impôts envisagées par les dirigeants britanniques "vont probablement augmenter les inégalités", s'inquiète le Fonds monétaire international.

"Réévaluer"

L'institution de Washington va même jusqu'à demander à Londres de "réévaluer" ces mesures à l'occasion de la présentation de son budget le 23 novembre, "surtout celles qui bénéficient aux personnes aux plus hauts revenus", dans cette déclaration au ton inhabituellement direct pour l'institution internationale.

Le gel des prix de l'énergie, qui devrait coûter à lui seul 60 milliards de livres pour les six premiers mois, est aussi au centre des critiques du Fonds qui rappelle ne pas recommander "des paquets budgétaires larges et non ciblés à ce stade".

"Il est important que la politique budgétaire n'aille pas à l'encontre de la politique monétaire", écrit aussi le FMI au moment où la Banque d'Angleterre tente de ralentir l'activité économique au travers de hausses de taux afin de lutter contre une envolée de l'inflation.

"Nous comprenons que le plan budgétaire d'ampleur annoncé vise à aider les familles et les entreprises à faire face au choc énergétique et à dynamiser la croissance à travers des baisses d'impôts", souligne toutefois le FMI, au sujet du plan présenté par le chancelier de l'Echiquier (ministre des Finances) Kwasi Kwarteng, affirmant "surveiller attentivement" la situation au Royaume-Uni.