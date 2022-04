Le FMI annonce un accord de principe avec le Liban pour un plan d'aide de 3 milliards de dollars

"Le Liban est confronté à une crise sans précédent, qui a entraîné une contraction économique dramatique et une forte augmentation de la pauvreté, du chômage et de l'émigration", a rappelé Ernesto Ramirez Rigo, le chef de mission du FMI, à l'issue de la visite qui s'est achevée jeudi.

Environ 80% de la population libanaise sont en effet plongés dans la pauvreté.

Le responsable du FMI a souligné que cette crise est "une manifestation de vulnérabilités profondes et persistantes générées par de nombreuses années de politiques macroéconomiques non viables qui ont alimenté d'importants déficits". Il a aussi noté que les autorités avaient apporté leur soutien à un taux de change surévalué et que le secteur financier était surdimensionné.

Enfin, il a relevé de "graves problèmes de responsabilité et de transparence".

Autant de problématiques auxquelles les autorités libanaises devront répondre.

En outre, la crise a été aggravée par la pandémie de Covid-19 et l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, et plus récemment par la guerre en Ukraine.