Le FMI annonce que la croissance économique en Russie sera plus élevée que la croissance de l’Europe, Amid Faljaoui nuance cette information

''Le bonheur ce n’est pas la destination mais c’est le chemin.'' Un bon rappel aussi en économie où le maître mot de l’année 2022, c’était le mot inflation. Et pour cause, elle avait disparu de nos contrées pendant des lustres. Et là, à la faveur du COVID 19 et de la guerre en Ukraine, elle a resurgi comme un diable hors de sa boîte. Et puis, pour 2023, le maître mot devait être le mot récession. Tout simplement parce qu’à cause de cette invasion en Ukraine, nos économies occidentales devaient connaître une croissance négative, ce qui est la définition d’une récession. Or, fort heureusement, ce n’est pas le cas en Europe.

Même l’Allemagne, pourtant très dépendante de la Russie pour le gaz, a évité le choc de la récession. A la grande surprise des commentateurs. Bonne nouvelle donc, mais les bonnes nouvelles sont minorées par les médias et les réseaux asociaux. Car les bonnes nouvelles ne sont pas assez virales. Elles ne provoquent pas assez de clics dans ce marché de l’attention qu’est devenu le monde médiatique. En revanche, ce qui m’a étonné, c’est de voir que la Russie, pourtant criblée de sanctions économiques en tout genre, va non seulement échapper à la récession en 2023, mais devrait connaître une meilleure croissance que la zone euro en 2024. Et ce n’est pas moi qui le dis, mais le FMI, une institution économique vénérable.

Évidemment, quand on lit ça, on a juste envie d’ajouter : à quoi bon tous ces morts ? À quoi bon tous ces sacrifices économiques si c’est pour en arriver à ça, pour voir la Russie dépasser l’Europe en termes de croissance en 2024...