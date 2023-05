Le FMI alerte sur les "graves répercussions" mondiales d’un éventuel défaut de paiement des États-Unis

Le FMI s’est inquiété des "graves répercussions" sur l’économie mondiale qu’aurait un défaut de paiement des Etats-Unis, sans accord pour relever le plafond de la dette.

"Il y aurait de très graves répercussions non seulement pour les États-Unis mais aussi pour l’économie mondiale en cas de défaut de paiement de la dette américaine", a déclaré la directrice de la communication du Fonds monétaire international, Julie Kozack, lors d’une conférence de presse téléphonique.

"Nous encourageons fortement les parties aux États-Unis à se réunir pour parvenir à un consensus afin de résoudre ce problème de toute urgence", a-t-elle ajouté.

Parmi les répercussions, Julie Kozack a cité "des taux d’intérêt plus élevés, une instabilité plus large et des répercussions économiques".

Démocrates et républicains sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manœuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers.