Le flûtiste James Galway souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à Lizzo en musique

Cette délicate attention du flûtiste James Galway qui se revendique comme "son fan numéro un" a ému aux larmes Lizzo. James Galway est un monument de la musique classique. Fait Chevalier par la Reine Elisabeth II en 2001 pour ses services rendus à la musique, il enregistre durant sa carrière avec de grands orchestres comme le London Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic ou encore l’Orchestre Philharmonique de Berlin où il est le principal flûtiste de l’orchestre entre 1969 et 1975, sous la direction d’Herbert von Karajan. Au début des années 2000, on a également pu l’entendre à la flûte auprès du compositeur Howard Shore dans la bande originale de la trilogie du Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson et principalement dans celle du Retour du Roi, dernier film de ce triptyque autour de l’histoire de J. R. R. Tolkien, couronné de nombreux Oscars dont celui de la meilleure bande originale en 2003.