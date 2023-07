Le flou total autour du RWDM : le club espère encore sept ou huit renforts à dix jours de la reprise !

Une moisson bien maigre qui ne compense ni les départs actés de O’Brien, Challouk, Camilo, Vorogovskiy, ni le possible transfert de Zakaria El Ouahdi (convoité par l’Union entre autres). La blessure de Kylian Hazard est également un gros coup dur, non seulement pour sa qualité démontrée dans les play-offs, mais surtout pour la gaîté avec laquelle il animait le vestiaire. Des onze joueurs titulaires lors du match du titre contre le RSCA Futures en mai, il ne reste que quatre certitudes : Théo Defourny, Florian Le Joncour, Jonathan Héris et Alexis De Sart, qui quitte définitivement l’Antwerp pour le nord de Bruxelles.

A l’heure où les rivaux bouclent leur préparation et ont déjà renforcé leur rang, le RWDM navigue à vue et doit plus que jamais s’en remettre au bon vouloir de John Textor et de son nouvel homme fort : Gautier Ganaye. L’ancien CEO d’Ostende espère officialiser plusieurs transferts prochainement. Les noms des routiniers du championnat Xavier Mercier et Makhtar Gueye circulent déjà, tout comme les trouvailles Luis Segovia et Shuto Abe. Le nouveau patron sportif du club aimerait également rapatrier le charismatique Jake O’Brien, même si le dossier est plus complexe. Ces cinq recrues possibles constituent le minimum syndical attendu par le staff, qui espère pouvoir compter sur deux ou trois titulaires en puissance supplémentaires. Le manque de qualité offensive inquiète particulièrement Vincent Euvrard.

Cette situation d’un mercato qui stagne n’est pas de nature à rassurer les Molenbeekois au sujet de leur directeur sportif. Gautier Ganaye, qui traîne derrière lui les échecs d’Ostende et de Nancy en France, est attendu au tournant. Mais ces dernières semaines, il s’est fait très discret auprès du staff et des joueurs, si bien qu’il est difficile de comprendre la direction qu’il souhaite insuffler à court terme.