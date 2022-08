Le "flight tracking" des jets privés des stars et milliardaires, nouveau révélateur de l’injustice climatique

"Et vous partez comment en vacances ? En train ? En avion ?" De nombreux vacanciers redoutent d’avoir à répondre à cette question tant le fait de prendre l’avion est devenu synonyme de rejet de pollution facile et (souvent) évitable. Au point que le mot suédois 'Flygskam' (ou flight shame, honte de l’avion) est devenu un véritable des mots "tendance" de 2019. Dans ce contexte, et alors que les conséquences du changement climatique (sécheresse, inondations, incendies) se font particulièrement visibles, il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi les multiples trajets en jets privés de certaines célébrités déchaînent les passions. D’autant qu’il ne s’agit pas de cas isolés.

Des données accessibles au public

"Tu veux prendre le mien ou le tien ?" Mi-juillet, la légende d’une photo Instagram de l’influenceuse et femme d’affaires Kylie Jenner a provoqué un tollé. Sur l’image, on la voit sur un tarmac d’aéroport en compagnie de Travis Scott. A leur droite, un jet privé, à leur gauche, un autre jet privé. Si la publication a particulièrement choqué les internautes, c’est parce que le couple a utilisé ce jet privé pour faire un trajet de seulement 65 kilomètres, soit environ la distance entre Bruxelles et Namur.

Ce trajet d’à peine 17 minutes a été traqué par le compte Twitter @Celebjets, qui répertorie les allées et venues aériennes de nombreuses célébrités et milliardaires, sur base de données accessibles au public. La loi américaine exige en effet que les avions se trouvant dans certaines zones soient équipés du système par satellite ADS-B et celui-ci envoie périodiquement la position de l’appareil par radio aux contrôleurs aériens. Ces informations sont ensuite répertoriées sur des sites de suivi de vols accessible au public comme ADS-B Exchange ou Flightradar24. Sur base de ces infos, le jeune Jack Sweeney, 20 ans, a réussi à identifier les jets de nombreuses personnalités et à automatiser leur traçage sur le compte Twitter @Celebjets.