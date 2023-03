Le flic et le Tchétchène, stars improbables sur TikTok.

C'est Ahmad le "Che", un travailleur social de 23 ans, qui est à l'origine de ce projet. Son but : briser la glace avec la police et casser les clichés sur sa communauté, souvent associée dans les médias à la criminalité et à l'extrémisme religieux.

Les forces de l'ordre avaient pensé à des jeux d'échec ou des matches de football. Des idées d'un autre temps, s'est amusé le jeune homme, qui a alors proposé ce format sur le populaire réseau social chinois.

"J'ai souvent eu des problèmes avec la police", explique-t-il, veste crème stylée et barbe claire bien taillée. "Quand j'allais au poste pour demander ce qu'on avait le droit de faire et ce qui était interdit, je me faisais rembarrer", raconte-t-il en marge de l'enregistrement d'une nouvelle série.