Le flex office : vers la lutte des places ?

Il devient de plus en plus rare d’avoir son bureau à soi. Désormais de plus en plus d’entreprises passent au flex office. Un changement qui avait déjà été initié avant le Covid, mais qui se généralise depuis que le télétravail s’est installé dans nos vies. Un bouleversement aussi dans la vie des salariés et des entreprises. Comment continuer à être heureux et productif dans un lieu impersonnel ? Après la lutte des classes, place à la lutte des places ?

La chercheuse et docteur en sciences de gestion Delphine Minchella, est l’auteure d’Espaces de travail, aux éditions Dunod, un livre dans lequel elle se penche aussi sur tous les enjeux de pouvoir qui se jouent dans les open spaces. Qui aura la meilleure place ? Comment montrer qu’on est le chef ?