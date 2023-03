Le fléau des cyberattaques

Presque toutes les semaines, une entreprise, un ministère, un hôpital ou une banque se voient subtiliser, dérober, des centaines de milliers, voire des millions, de données par des pirates.

Ces fuites de données en série montrent qu’il y a encore une forme de laxisme généralisé dans nos sociétés en matière de cybersécurité. On l’a encore vu dans l’actualité cette semaine auprès de Ferrari dont le dernier piratage date officiellement de ce lundi. D’autres constructeurs automobiles, c’est vrai, ont aussi été piratés. Mais la clientèle de Ferrari rend cette société extrêmement intéressante pour les pirates. Car les propriétaires donnent beaucoup d’informations pour acheter ces véhicules et donc leurs données ont visiblement plus de valeur sur le marché des hackers. La direction de Ferrari n’a pas cédé au chantage et elle a même précisé, par porte-parole interposé, qu’elle ne comptait pas verser de l’argent au pirate en question.

Ce qu’on découvre aujourd'hui, c’est que nos données numériques sont tellement souvent piratées qu’elles en ont perdu de la valeur. De plus, un numéro de téléphone, une adresse mail n’ont plus de valeur, ne serait-ce que parce que les réseaux sociaux les vendent déjà aux annonceurs pour les ciblages publicitaires. En revanche, l’usage de ces données, croisées avec d’autres, peut être très dangereux, notamment lorsque les pirates envoient un courrier plus vrai que nature, par exemple, à la comptable du patron pour verser telle somme rapidement sur tel compte. C’est une des craintes liées à l’arrivée de l’intelligence artificielle, et notamment de ChatGPT, qui pourrait, par sa simplicité, "démocratiser" la cyber criminalité.