Le flash crash des bourses européennes lundi matin : une erreur humaine à 300 milliards de conséquences

Le flash crash de 2010

Ce genre d'erreur peut arriver. Pourtant, tous les flash crash ne sont pas dus à une erreur humaine. "Celui qui a le plus impacté les bourses, ça a été le flash crash de 2010 qui s'est passé au niveau des marchés américains, rappelle Christophe Clezinsky. Et là, vous avez le (SMPI) qui a perdu 10 % en 4 minutes. C'était aussi une période de volatilité assez importante avec les problèmes de remboursement de la dette grecque, il y a eu des fausses rumeurs et les marchés ont perdu 10 %. Mais ça, ce n’était pas une erreur, c'était plus des rumeurs. Et voilà, par rapport au remboursement de la dette grecque."

Voilà que ce genre d'accident n'arrive pas souvent, mais, quand il arrive, il n'est pas sans conséquences.