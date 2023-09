"Le Flambeau" : la saison 3 confirmée par Jonathan Cohen avec un tout nouveau thème

Après "La Flamme" et "Le Flambeau", Jonathan Cohen reviendra avec une nouvelle parodie.

"C’est de l’info, on travaille sur quelque chose évidemment où on va retrouver une partie du casting. On pourrait retrouver un peu la troupe. Pour ne pas vous mentir, j’étais en réunion tout à l’heure, on travaille dessus.", a confié Jonathan Cohen ce mercredi, selon CinéSérie.

En 2020, Cohen a séduit le public avec la parodie du "Bachelor", "La Flamme". En 2022, il est revenu en parodiant "Koh Lanta" cette fois dans "Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra". Fan de l’absurdité du show, le public a hâte de retrouver Jonathan Cohen dans une nouvelle saison. Toutefois, si ce dernier a confirmé le retour de Marc, il n’a rien dit concernant l’émission qui sera parodiée. En tout cas, il en faudrait une qui, comme les précédentes, parle à une large audience.