Le Flambeau avec Jonathan Cohen : bande-annonce pour la parodie de Koh-Lanta au casting fou

Souvenez-vous, il y a quelque temps, on avait eu droit aux parodies les plus drôles de Claude et Laurent, suite à leur tricherie dans Koh-Lanta : La légende. Maintenant, c’est au tour de la série Le Flambeau de s’attaquer à la célèbre télé-réalité.

Après avoir parodié l’émission The Bachelor lors de la saison 1, la série La Flamme – rebaptisée pour l’occasion Le Flambeau : les aventuriers de Chupacabra – s’est appropriée cette fois-ci les codes de Koh-Lanta. Canal + a laissé carte blanche à l’interprète de Serge le Mytho, Jonathan Cohen.

Dans la bande-annonce loufoque, on découvre Marc, le personnage de la première saison, embarqué dans une nouvelle aventure. Fini les belles tenues, celui-ci va devoir retrousser ses manches et affronter les 15 autres aventuriers pour survivre sur l’île paradisiaque de Chupacabra. Entre la faim, la soif, les trahisons et les épreuves physiques, l’aventure s’annonce encore plus surprenante que la vraie émission.

Un casting aussi fou que la série ! On y retrouve les anciennes prétendantes de Marc, Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamoux, Ana Girardot, mais aussi Pierre Niney et Ramzy Bedia. D’autres acteurs comme Jérôme Commandeur, Kad Merad, Mister V, Natacha Lindinger, Jonathan Lambert, Thomas Scimeca, Sébastien Chassagne rejoignent la bande de bras cassés.

Alors, selon vous, qui sera le grand vainqueur des 450€ ?