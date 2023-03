Le fitness passe en mode clubbing : allier sport et ambiance !

Faire des abdos, des squats, et du cardio dans une ambiance clubbing. Le concept peut sembler fou mais il explose pourtant bel et bien partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis, où il fait déjà un carton.

L'idée ? Envisager le sport comme un moment convivial et non comme une contrainte et motiver les plus réticents à transpirer et se maintenir en forme au rythme des sons du moment.