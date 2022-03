Le Fit'Ballet : un mixte entre la danse classique et le fitness !

La séance se déroule comme un cours de danse classique, à quelques exceptions. La durée varie légèrement, passant de 1h30 pour une répétition de danse classique à 1h pour le Fit'Ballet.

Puis, le cours débute par un échauffement, des entrechats, des pliés, des dégagés, mais au rythme de musiques pop. "C'est moins effrayant qu'un cours de danse classique, explique l'ancienne ballerine, il n'y a pas le regard sévère d'un professeur ou la répétition des trois mêmes notes de piano."

Ici la musique donne le tempo, motive et désinhibe les participants.

Une dimension primordiale pour Octavie Escure, qui croit au pouvoir de la musique.

Le Fit'Ballet peut aussi se faire à la maison. Dans son livre "Prendre son envol avec Octavie Escure", la ballerine présente un programme à suivre en 21 jours pour apprendre les rudiments. "C'est avant tout pour se libérer et apprivoiser la discipline", explique la ballerine. Pour progresser, Octavie Escure conseille de pratiquer, si possible, devant un miroir afin de corriger les positions et éviter les blessures. La jeune femme conseille d'être à l'écoute de son corps et de ne pas forcer en cas de "mauvaise douleur".