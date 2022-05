Le fish stick végétal débarque dans nos rayons !

"Je dirais qu’au niveau de la texture, il se tient mieux. Donc, je dirais qu’il est plus agréable." témoigne l'une de nos gouteuses.

C'est trompeur au niveau du goût.

"Meilleur, ah oui, bien meilleur ! Plus consistant, c’est bien meilleur." renchérissent deux autres goûteuses.

Nous avons voulu pousser notre test encore un peu plus loin. Nous nous sommes rendus chez un poissonnier pour vérifier dans un premier temps s’il pouvait faire la différence. Roger Morgan, poissonnier à Namur, n’a, heureusement pour sa réputation, pas eu de difficulté à reconnaître la vraie chair de poisson. Malgré tout, il avoue : "C’est trompeur, au niveau du goût, c’est quand même fort marqué en poisson et ce n’est pas assez doux et c’est beaucoup plus sec qu’un fish stick normal."