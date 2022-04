Le "fish and chips" anglais, coulé par la guerre en Ukraine ?

Avant la guerre en Ukraine, il pensait que sur les quelque 10.000 enseignes de fish and chips au Royaume-Uni, 3.000 risquaient de disparaître dans les cinq prochaines années. "Cela va probablement se produire dans les six prochains mois", dit-il.

Pam espère que sa réputation et la qualité de ses produits lui permettront de traverser la crise. Elle n'a pas augmenté ses prix mais "regarde ce que font les autres". Elle ne veut pas non plus perdre des clients avec des prix trop élevés. Dans ses frigos, les petits pains ronds pour hamburgers ont remplacé le poisson blanc manquant. Sur sa carte, hot- dogs, hamburgers et saucisses roulées sont tous moins chers que son fish and chips.

Sur sa terrasse face à l'océan, Sharon Patterson, une fidèle cliente venue avec sa mère octogénaire, assure ne pas vouloir renoncer à ce plat : "Les prix augmentent mais nous devons soutenir nos commerçants locaux. Tant que je pourrai me le payer, je viendrai manger un fish and chips aussi souvent que possible. Car c'est comme cela que j'ai grandi, et cela fait partie de ma culture".