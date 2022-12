Le financement de la protection de la biodiversité grippe les travaux de la COP15

Côté européen et notamment français, on est beaucoup moins convaincu de la nécessité d’un nouveau fond. Ne peut-on pas partir du fond actuel, le renforcer, l’améliorer ? Plusieurs ONG comme le WWF ou Birdlife s’inquiètent du temps que risque de prendre la création d’une toute nouvelle structure et estiment qu’il serait plus simple de repartir du FEM en le renforçant, en augmentant très largement son financement et en facilitant son accessibilité.

Ces dernières heures, la Colombie a fait une proposition de compromis avec la mise en place d’un instrument spécifique de financement au sein du Fonds pour l’environnement Mondial. "Cette proposition a contribué à rapprocher les points de vue, mais pas suffisamment jusqu’ici", a précisé, en séance plénière, le secrétaire d’État Allemand, Jochen Flasbarth. Bref, à 36 heures de la fin prévue des négociations, le blocage demeure sur un point essentiel.

