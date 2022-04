Le Final Four 2023 de la Ligue des Nations sur le sol belge ? Pourquoi, comment ?

Ce qui interpelle, de prime d'abord, c'est de savoir pourquoi des stades (le Roi Baudouin à Bruxelles, et le Maurice Dufrasne à Sclessin) pourraient être éligibles pour la Nations League, alors qu'ils ne le sont pas pour accueillir une finale de Coupe d'Europe, par exemple.

La réponse vient du fait que chaque compétition possède son cahier des charges et ses exigences. Elles sont moindres pour un Final Four. Ce qui avait notamment permis, lors de la première édition au Portugal, de jouer des matchs non seulement à l'Estadio do Dragao de Porto (50.000 places), mais aussi dans le plus modeste Estadio D.Afonso Henriques de Guimaraes (30.000 places seulement). Le projet, ici, est d'offrir une demi-finale et la finale au Roi Baudouin. Tandis que Sclessin accueillerait l'autre demi, ainsi que la petite finale.

Côté bruxellois, on se réjouit de cette première étape franchie. Benoit Hellings, Échevin des Sports de la Ville de Bruxelles : "La Ville de Bruxelles se réjouit de voir la Belgique se porter candidate à l'accueil de la phase finale de la Nations League. Nous allons travailler main dans la main avec l'URBSFA pour déposer un dossier de candidature solide qui permettrait aux Diables Rouges de jouer devant leur public, dans leur Stade Roi Baudouin à Bruxelles, des matches avec des adversaires de haut niveau dans le cadre d'une compétition prestigieuse de l'UEFA."

Bien entendu, le Stade Roi Baudouin ne pourra pas se présenter en l'état pour accueillir une compétition européenne, aussi modeste soit-elle dans son format.

Les sièges, par exemple, devront tous être remplacés, et une zone VIP digne de ce nom devra être mise en place en tribune d'honneur. Les accommodations pour la presse devront être revues également. Bref, un (léger) ravalement de façade sera impératif, en attendant mieux...

Benoît Hellings : "On parle ici d'un projet réaliste et réalisable. Il ne s'agit pas, cette fois, de devoir rentrer un permis d'urbanisme sur un territoire régional autre, de devoir mettre sur pied un partenariat public-privé, de devoir chercher un club résident... Bref, tout ce qui avait fait échouer les tentatives précédentes. Les aménagements de l'intérieur de la Tribune 1 (salle de presse, zone d'interview, etc.) ont déjà débuté et oscillent entre 650 et 700.000 €. Il faudra également améliorer l'éclairage, l'intensité lumineuse, effectuer des travaux de plomberie, de chauffage. Quant au remplacement de l'ensemble des sièges du stade (dont l'assise n'est pas assez élevée), il est budgété autour des 2 millions €. Un marché public européen sera lancé et nous chercherons évidemment un co-financement avec d'autres niveaux de pouvoir. Mais nous sommes dans des fourchettes tout à fait raisonnables, et n'oublions pas qu'un tel événement peut avoir des retombées importantes pour toute la Région de Bruxelles-Capitale en terme d'Horeca notamment, comme c'est déjà le cas lorsque nous accueillons des concerts (il y en aura pas moins de 7 cet été !)."

Côté liégeois, on ne cache pas sa fierté non plus. Sacha Feytongs, Stadium Manager du Standard de Liège : " Le Standard de Liège est fier d’être associé à cette candidature belge. L’enfer de Sclessin a déjà accueilli par le passé divers matches internationaux et tous les acteurs de ces rencontres ont toujours été charmés par l’ambiance incomparable de notre stade. Ce serait donc un grand honneur et une belle reconnaissance pour notre club de participer à la réussite de la phase finale d’une telle compétition."

C'est le 5 octobre 2022 que le dossier final devra être soumis à l'UEFA. Laquelle se prononcera lors d'un comité exécutif dont la date n'est pas encore connue. Mais sachant que l'organisation du Final Four sera, comme les fois précédentes, confiée à un pays qualifié, il sera essentiel, pour que le dossier aboutisse, que les Diables Rouges terminent en tête de leur groupe...