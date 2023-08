Le final explosif de la série britannique culte 'Line of Duty' débarque sur Auvio

En six saisons, Line of Duty a durablement marqué l'histoire des séries policières en brisant tous les records d'audience de la BBC. Le final explosif qui a scotché le public une dernière fois est désormais disponible en version multilingue sur Auvio !

Comment débute la dernière saison de Line of Duty ?

Kate Fleming a quitté l’AC-12, elle est désormais sous les ordres de l'inspecteur en chef Joanne Davidson, ensemble elles sont chargées d’enquêter sur le meurtre non résolu d’une journaliste d’investigation. La conduite peu conventionnelle de Davidson éveille les soupçons de l'AC-12, qui commence à remettre en question les faits de l'affaire et à se demander si celle-ci fait tout son possible pour trouver le coupable. L’agent Davidson fait elle tout ce qui est en son pouvoir pour trouver l'auteur du crime. L'équipe de l'AC-12 va devoir enquêter à ce sujet, mais les bouleversements au sein même de la brigade menacent de faire voler en éclats leur travail.

Dans cette sixième saison, les créateurs de la série (dont Jed Mercurio) ont totalement réussi le pari de répondre à toutes les questions du public - notamment sur l'identité du "quatrième homme" et de proposer de nouveaux rebondissements.

Les six épisodes de la saison finale de Line of Duty sont disponibles jusqu'au 15 février 2024 sur Auvio.