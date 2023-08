Le fils de Taylor Hawkins, Shane, interprète des classiques de Zeppelin, Sabbath et Mötley Crüe avec Chevy Metal

Shane Hawkins, le fils du défunt batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, a joué avec le groupe de covers de son père, Chevy Metal, lors de deux concerts en Californie.

Le jeune batteur a montré son talent les 27 et 29 juillet au Gold Pacific Studios à Newport Beach et au Canyon à Agoura Hills, respectivement.

Taylor Hawkins a formé Chevy Metal en 2013, et a régulièrement joué avec le groupe jusqu’à son décès en mars 2022. Shane, quant à lui, s’est révélé être un batteur très doué, comme on a pu le voir lors des concerts organisés par les Foo Fighters en septembre 2022 en hommage à Taylor, ainsi que lors d’une apparition au récent concert des Foo Fighters à Boston Calling.

Shane a joué des morceaux de Black Sabbath, Led Zeppelin, Mötley Crüe, The Police, Thin Lizzy, et bien d’autres encore au cours des deux soirées. Des images filmées par des fans le montrant en train de jouer "Looks That Kill" des Mötley Crüe, "Moby Dick" de Zeppelin et "The Wizard" de Black Sabbath peuvent être visionnées ci-dessous.

Le chanteur Sebastian Bach (ex-Skid Row) a rejoint le groupe pour plusieurs chansons lors du concert d’Agoura Hills, tandis que d’autres invités au cours des deux soirées sont montés sur scène, comme le batteur Rikki Rockett (Poison), le guitariste Elliot Easton (The Cars), et le batteur Kenny Aronoff (John Fogerty, John Mellencamp).

Les Foo Fighters entament quant à eux une série de concerts en tête d’affiche et de festivals aux États-Unis dès aujourd’hui (4 août).