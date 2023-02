Le fils de Taylor Hawkins des Foo Fighters récompensé

Stewart Copeland, le batteur de Police, avait lui-même avoué avoir été ému aux larmes quand il a vu Shane s’installer derrière la batterie pour reprendre ce classique des Foo Fighters.

C’est à CBS This Morning qu’il s’était confié : "C’était vraiment émouvant d’être ici, car nous étions tous dans le même hôtel ensemble en train de rire et de parler de nos bons souvenirs que nous avions avec Taylor… des moments bien trop courts…"

"Mais le moment le plus touchant, pour moi, c’était il y a quelques jours, lors des soundchecks, quand j’ai vu Shane à la batterie. Je me suis mis à pleurer. Il a tellement de puissance, d’enthousiasme. Il se tient comme son père, il a le même langage musical. C’était vraiment émouvant de voir le jeune Shane là."

Parmi les autres grands gagnants des Drumeo Awards, on notera également Chad Smith, élu "meilleur batteur de l’année" pour son travail avec les Red Hot Chili Peppers, mais aussi ses collaborations avec Iggy Pop et Ozzy Osbourne, et puis Travis Barker, le batteur de Blink-182 qui a été récompensé du prix du "meilleur batteur rock de l’année".