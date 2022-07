Le fils de Robert Trujillo (Metallica) à la guitare dans "Stranger Things"

Tye Trujillo, le fils de 17 ans de Robert Trujillo (lui-même bassiste de Metallica), a contribué aux guitares sur la version du titre "Master Of Puppets" qui apparaît dans la saison 4 de la série "Stranger Things".

Le personnage d’Eddie Munson, fan de heavy metal, y interprète ce qu’il appelle " le concert le plus metal " (avec notamment ce morceau "Master Of Puppets", sur sa guitare Warlock) alors qu’il tente d’aider ses amis dans le monde parallèle "Upside Down" .

Et Robert Trujillo a expliqué via ses réseaux sociaux – non sans fierté - qu’il s’agit de son fils, qu’on peut entendre dans cette version :