Le fils de Phil Collins à la batterie pour Mike + the Mechanics

La dernière tournée de Genesis passait en mars dernier par l’Europe, et l’état de santé de Phil Collins avait d’ailleurs inquiété les fans.

Genesis a sorti en septembre dernier un coffret The Last Domino ? en version 4LP et 2CD. On y trouve "une majorité" de classiques de l’époque "Peter Gabriel", comme des titres issus de Selling England By The Pound (1973), The Lamb Lies Down On Broadway (1974) et Wind & Wuthering (1976).