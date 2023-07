Le fils de Michel Fourniret arrêté à Nice pour tentative de viol sur mineur, sa détention a été requise

Selim Fourniret, fils du tueur en série Michel Fourniret et de son ex-compagne Monique Olivier, a été placé en garde à vue dimanche à Nice pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans, a-t-on appris auprès du parquet de Nice.

Selon Le Parisien, qui a révélé cette information, Selim Fourniret, fils unique du couple né en 1988 un an après leur rencontre, a été placé en garde à vue dimanche matin après des faits présumés qui auraient été commis dans un ascenseur. Il a été interpellé par la sécurité publique après avoir pris la fuite, selon le quotidien.

Selim Fourniret, dont les parents ont divorcé en 2010, vit sur la Côte d’Azur sous un nom d’emprunt depuis plusieurs années, précise le journal. Décédé le 10 mai 2021 à Paris, Michel Fourniret avait été condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001. Monique Olivier, 74 ans, a d’abord été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d’un viol en réunion commis par Michel Fourniret. Puis elle a été condamnée à 20 ans de réclusion pour complicité dans un cinquième meurtre, crapuleux cette fois, également commis par le tueur. Il y a quelques jours, le 23 juin, la justice a demandé son renvoi devant les assises pour complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin en 2003, ainsi que dans l’enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Sélim Fourniret dont le casier judiciaire est actuellement vierge, devrait être présenté à un juge d’instruction dans la journée de ce mardi. Une information judiciaire a été ouverte et son placement en détention a été requis.