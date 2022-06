Sean Ono Lennon a offert un petit cadeau à Paul McCartney par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux.

Le fils de Yoko Ono et de John Lennon a voulu marquer le 80e anniversaire de Macca en proposant une reprise de " Here, There and Everywhere " des Beatles, à retrouver ci-dessous. Cette chanson figure sur l’album Revolver, sorti en 1966.