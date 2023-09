Le fils de Joe Biden poursuit l'ancien avocat de Donald Trump pour piratage informatique

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, a engagé mardi des poursuites devant un tribunal fédéral contre Rudy Giuliani, ancien avocat du prédécesseur de son père, Donald Trump, et un autre avocat, pour piratage de données informatiques personnelles.

Hunter Biden a engagé ces poursuites en Californie, où il réside, contre Rudy Giuliani et l'ancien avocat de ce dernier, Robert Costello, pour avoir illégalement récupéré et manipulé des données informatiques lui appartenant, selon le texte de sa plainte. Il les accuse d'avoir "depuis des années consacré un temps et une énergie extraordinaires à rechercher, pirater, manipuler, reproduire, diffuser et plus généralement à faire une obsession sur des données" qui lui ont été "dérobées ou volées".