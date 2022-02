Le fils de Jean-Jacques Goldman révèle comment il a caché l'identité de son père à l'école

Dans les colonnes de Libération, Michael, 42 ans désormais, revient sur son enfance. Élève à l'École alsacienne, un établissement scolaire chic du VIème arrondissement de Paris, il n'a jamais dévoilé l'identité de son paternel pour se faire des amis. "Je leur disais que papa était plombier" confie-t-il, sûrement parce qu'il a hérité de l'extrême pudeur des Goldman : "C'est notre côté ashkénaze".

Aujourd'hui, Michael Goldman ne cache plus ce lien familial et lance même une comparaison osée : "Maintenant que papa est moins visible, je le vis mieux, c'est vrai. J'écoute même ses disques avec admiration. L'avoir comme père, c'est comme avoir une bite de 30 cm, ça a des avantages et des inconvénients".