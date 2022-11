Le fils de Jean Gabin très ému en parlant de son père

Sur le plateau de Vivement Dimanche sur France 3, Michel Drucker a tenu à rendre hommage à Jean Gabin.

Pour cela, le présentateur vedette a accueilli les enfants de l'acteur : Florence et Mathias.

La fille de Jean Gabin raconte une anecdote sur le tournage du film "Le chat" entre Jean Gabin et Simone Signoret : "J'étais monteuse et il y avait cette fameuse scène de la fin où Signoret meurt et mon papa se précipite vers elle. Quand elle meurt et qu'elle tombe, il se précipite et on sent que c'est toute sa vie qui s'en va et il se met à pleurer. Ça fait un drôle d'effet quand même de voir son père pleurer réellement".

Mathias a enchaîné en évoquant aussi avoir déjà vu Jean Gabin en pleurs : "Ça a été terrible. En 1976, quand il y a eu une fameuse émission à la télé en direct. Quelqu'un a dit : 'Est-ce que Jean Gabin touchera l'impôt sécheresse ? Le ministre de l'Agriculture de l'époque a alors répondu : 'Ah non non, il a des vaches de cinéma, il ne touchera rien'. Et j'ai vu papa à côté de moi des larmes dans la voix".

Le fils de Jean Gabin a semblé très ému en évoquant ce passage de sa vie, il a vite terminé la conversation en déclarant : "Je ne veux pas parler de ça."

Une séquence qui a aussi bouleversé Michel Drucker, l'animateur de Vivement Dimanche.