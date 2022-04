Le fils de Glenn Frey quitte les Eagles après avoir remplacé son père

Et c’est ce mercredi 6 avril que l’annonce a été faite sur le site officiel : "Deacon Frey a passé 4 ans et demi à porter l’héritage de son père et après quelques semaines de réflexion, il sent maintenant qu’il est temps pour lui de se frayer son propre chemin", explique le groupe. "Nous le comprenons complètement et nous le soutiendrons dans tout ce qu’il entreprendra dans les années à venir."

Le musicien a joué avec le groupe ces dernières années mais, début 2022, quand les Eagles ont repris leur tournée Hotel California, le groupe avait annoncé – dans un post Facebook supprimé depuis lors – que Deacon serait temporairement indisponible en raison d’une maladie. Aucune autre info ne nous était parvenue par la suite.