Le fils de Florent Pagny dévoile sa nouvelle relation avec son père depuis l'annonce de son cancer

Le fils de Florent Pagny, Inca, a pris la parole pour expliquer sa nouvelle relation avec son père et pour donner des nouvelles du chanteur de 61 ans.

Il y a quelques jours, Florent Pagny était l'invité de l'émission "Télématin". Il donnait des explications suite à son cancer du poumon : "J’ai compris que ce n’est pas quelque chose qui se soigne en 15 jours, alors je gère…[…] Ma voix n’a aucun souci, elle est là, il va juste falloir que je travaille mon souffle car les produits contre le cancer réduisent l’immunoglobuline, donc l’oxygène."

Pour le magazine Gala, Inca a expliqué qu'il avait changé suite au cancer de son père : "Quand j'ai appris que papa été malade, j'ai réalisé qu'il n'était pas éternel. On se voit beaucoup plus souvent qu'avant. On partage encore plus de choses ensemble. On profite l'un de l'autre."