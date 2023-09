Le fils de Bernard Tapie s'emporte contre la série "Tapie" sur Netflix

Sur la radio Europe 1, c'est au tour de la veuve Dominique Tapie de réagir : "Il faut reconnaître que la série est très bien jouée. Laurent Lafitte a, par certains moments, vraiment bien représenté mon mari. Donc, là-dessus, je n'ai rien à dire."

Si le jeu des comédiens n'est pas remis en cause, c'est l'histoire qui choque Dominique Tapie : "Ils ont pris des libertés sur les évènements, sur notre vie, qui n'a rien, rien, à voir avec la réalité. Je tenais juste à signaler ça aux personnes qui vont suivre cette série... Je ne me suis pas du tout retrouvée, moi, dans mon rôle. Ils me mettent presque, à un moment, aux commandes des affaires, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, jamais, jamais. Il faut quand même que les gens comprennent que non, je n'ai jamais signé ou participé de près ou de loin aux sociétés et aux reprises que mon mari avait récupérées."