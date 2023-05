Le fils d’Eddie Van Halen sort un nouveau single

Wolfgang a précédemment déclaré qu’il s’inspirait de groupes progressifs tels que Meshuggah pour ce nouveau disque. Bien que "Like a Pastime" ne soit pas aussi extrême que Meshuggah, le morceau utilise des polyrythmes – un élément essentiel du prog.

"Il s’articule autour d’une signature temporelle à 4/4, mais avec un polyrythme par-dessus", a déclaré Wolfgang par le biais d’un communiqué de presse. "J’apprenais à ma fiancée ce qu’est un polyrythme et je suis tombé sur cette idée. Les grosses caisses l’accentuent. C’est certainement l’un de mes morceaux préférés et une ambiance complètement différente de celle du premier album."

Comme sur le premier album, Wolfgang joue de tous les instruments lui-même. Les parties de guitare sont nettement plus dynamiques et variées sur les deux chansons que nous avons déjà pu découvrir sur Mammoth II, dont le premier single "Another Celebration at the End of the World".