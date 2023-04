Le fils d’Alain Delon donne des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de l’acteur

Alain-Fabien Delon, fils d’Alain Delon, a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de son père.

En fin d’année dernière, Anouchka Delon, fille du comédien, avait publié un cliché d’Alain Delon dans un repas de famille. On y découvrait l’acteur en présence de son petit-fils.

Cette fois-ci, c’est Alain-Fabien Delon qui a décidé de prendre la parole pour évoquer la santé d’Alain Delon : "J’étais chez lui pour Pâques, il est en forme, heureux, il mange son chocolat…".

Le mannequin et comédien de 29 ans parle de sa relation parfois compliquée avec son père : "J’ai le même regard sur la violence. Après, est-ce que je vais en rester aigri toute ma vie, est-ce que je vais me bloquer, me priver d’une relation avec mon père, qui n’est pas éternel ? Non. Il y a un moment où il faut pardonner, oublier, passer à autre chose, sinon on n’avance pas dans la vie".

Alain-Fabien Delon explique son changement d’attitude après avoir failli perdre son papa : "Il a failli mourir quand même il y a quatre ans, ça a bien réveillé tout le monde. Ça a bien fait prendre conscience qu’il faut profiter des gens".

Il précise que tout se passe bien avec Alain Delon depuis quelques années : "Ça fait dix ans qu’on s’entend très bien".