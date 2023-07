Le fils adoptif de Christine s'est donné la mort à l'âge de 23 ans : "La grande souffrance d'Alexandre, c'était l'abandon"

Après plusieurs années d’attente, en août 2001, Christine et son mari se rendent à Medellín, en Colombie, pour y rencontrer un enfant de quatre ans et demi. Ils vont devenir les parents adoptifs d’Alexandre.

De retour en Belgique, Alexandre doit s’adapter à un nouvel environnement. Assez vite, ses parents comprennent que les obstacles seront nombreux. Alexandre parle peu, a des difficultés en classe et fait des crises de colère. Vers l’âge de 14 ans, Christine emmène Alexandre chez un pédopsychiatre. Avec lui, ils évoqueront pour la première fois différentes pathologies. Alexandre souffre notamment de troubles de l’attachement. Il est dans l’incapacité de créer des liens de peur d’être à nouveau abandonné. Toute son adolescence, Alexandre sera suivi par une équipe médicale et fera plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il quittera le domicile de Christine vers l’âge de 18 ans. A partir de là, la relation entre lui et sa mère sera marquée par de nombreux conflits, mais aussi de beaucoup d’amour jusqu’au jour où il décide de mettre fin à ses jours à l’âge de 23 ans.

Christine raconte à Vews sa relation avec son fils adoptif. La joie immense de l’avoir accueilli jusqu’à une fin douloureuse. Son témoignage questionne l’adoption, mais aussi l’abandon et la construction de l’être. Elle a raconté aussi son histoire dans un livre "Il vient d’ailleurs", aux éditions Plon.