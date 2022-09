Le film "Woman King", crucial pour l’avenir des femmes noires au cinéma, selon Viola Davis

Viola Davis, seule Afro-américaine à avoir remporté un Oscar, un Emmy et un Tony Award, a passé six ans à essayer de convaincre des studios et des producteurs réticents de miser sur le projet.

Finalement, le film au budget de 100 millions de dollars compte une réalisatrice afro-américaine, Gina Prince-Bythewood, et un casting majoritairement noir et féminin.