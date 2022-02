Le film « Un Monde » multi primé aux Magritte !

Déjà couronné du prix FIPRESCI à Cannes et pré-sélectionné pour représenter la Belgique aux Oscars, " Un Monde " continue de faire parler de lui. Cette fois c’est chez nous que ce subtil et poignant récit sur le harcèlement scolaire est récompensé par les spécialistes du grand écran : meilleur premier film, meilleure réalisation, meilleurs espoirs féminin et masculin pour Maya Vanderbeque (11 ans) et Günter Duret (14 ans), meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Verlinden, meilleur son et meilleur montage.