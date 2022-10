Le film The Super Mario Bros. (2023) a enfin son trailer !

Ça y est, la messe est dite. The Super Mario Bros. vient enfin de se dévoiler cette nuit, à 22h05 précises, via sa bande-annonce diffusée dans un Nintendo Direct totalement dédiée au film. Pour les gamers, pas de panique, vous n’avez donc rien raté en termes de jeux vidéo. Pour rappel, le film sera animé et produit par les studios Illumination en association avec Nintendo et sera distribué par Universal Pictures.

Et du coup, ce trailer, il dit quoi ?

La vidéo s’ouvre sur une ville décorée d’aurores boréales qui se fait attaquer par… un navire aérien et colossal de Bowser. L’armée de ce dernier s’apprête à assiéger la ville en question. Une ville habitée par des petits pingouins tout mignons et sans défense face au roi des Koopas. Ce dernier justement brûle la ville et s’empare d’une étoile.

Nouvel environnement. Mario se trouve dans le Royaume Champignon et est à deux doigts de se faire ouvrir en deux par Toad. Enfin, le trailer se conclut sur Luigi qui se fait poursuivre par des Skelerex dans ce qui semble être le Château de Bowser.



Qui sait ce que de prochaines bandes-annonces nous réservent ? Ce qui est sûr c’est que plus de visuels arriveront à l’avenir !