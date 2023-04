On aperçoit également à plusieurs reprises Lumalee, l’étoile de Super Mario Galaxy, dans plusieurs scènes très drôles. Ainsi que plusieurs Yoshi au détour d’une scène. Enfin, citons la course de Kart sur la célèbre (et redoutée) Route Arc-En-Ciel, qui recrée en version miniature le film Max Mad : Fury Road, et enchaîne les items cultes (peau de banane, Bullet Bill, sans oublier la fameuse carapace bleue).

Oh, et dernier point : tendez l'oreille, les musiques sont géniales, et reprennent plusieurs thèmes cultes des jeux Nintendo.