Le film "Music of The Spheres" de Coldplay dans les cinémas du monde entier

Coldplay a annoncé une diffusion au cinéma du film-concert Music Of The Spheres.

Le film a été enregistré pendant les dix shows sold out consécutifs au River Plate Stadium de Buenos Aires, en octobre 2022. Il avait été diffusé en sreaming dans le monde entier à la fin de l’année dernière.

Dans le communiqué de presse, on apprend que le son et les images ont été retravaillées, remasterisées et repréparées à partir des images captées par les 30 caméras présentes lors des shows, par les drones, et grâce aux techniques de prises de vues, le tout orchestré par le réalisateur multi-décoré Paul Dugdale.

Le film proposera aussi des moments inédits, qui n’ont pas été montrés lors des diffusions dans les 81 pays. Un court film viendra s’ajouter avec des images des coulisses et de nouvelles interviews du groupe.

Le tout sera montré dans les cinémas du monde entier les 19 et 23 avril en partenariat avec Trafalgar Releasing. Les tickets seront disponibles dès le 8 mars ici.