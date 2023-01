Le film "Mad Max" avait-il prédit l’année 2021 ?

La réalité est pourtant légèrement différente : le film dystopique sorti en 1979 en Australie et en 1980 aux États-Unis indique bien prendre place dans un futur proche, mais ne mentionne à aucun moment l’année 2021. Il en est de même pour les deux opus suivants, sortis respectivement en 1982 et 1985, tandis que le plus récent Mad Max : Fury Road sorti en 2015 prend place supposément aux alentours de 2050. Une sorte d’effet Mandela à moindre échelle ?