Le film "Les Amandiers" banalise-t-il les violences sexuelles ? Comment différencier morale et abus de pouvoir

Ce n’est pas cet aspect qui choque la journaliste Mona Chollet mais le manque de distance critique par rapport à cette culture du viol.

La cinéaste donne l’impression d’entretenir un rapport un peu nostalgique à cette époque, sans interroger les 'abus de pouvoir' qui imprègnent les relations humaines dans ce milieu, en particulier des professeurs vis-à-vis des étudiants, et des hommes vis-à-vis des femmes.

En se référant au documentaire d’ARTE consacré au tournage du film, Mona Chollet dit que la réalisatrice semble "engagée non seulement dans une reconstitution de sa jeunesse, mais aussi dans un combat pour réhabiliter les valeurs de sa génération".

Une des jeunes actrices s’y exprime en disant qu’aujourd’hui on est "quand même dans une sorte de retour de la morale,… si les comédiens commencent à être moraux, on ne va plus rien jouer, c’est hyper chiant". Juste après, la réalisatrice rebondit en lâchant : "c’est un problème aujourd’hui, il n’y a pas de liberté".

Par ces déclarations, on observe une idée selon laquelle le mouvement féministe serait la fin de la liberté, aussi bien dans le domaine de l’éducation que dans celui de la sexualité. Comme si le féminisme signait le retour d’une norme sexuelle rigide et restrictive. Les commentaires suivants foisonnent : "On ne peut plus rien dire", "on ne peut plus rire de rien", "séduire une fille vous expose à une plainte pour harcèlement", "entretenir un rapport privilégié avec ses étudiants devient suspect",…

On redoute que la lutte contre le sexisme n’aboutisse au retour d’une forme de censure dans le langage et de contrainte policée dans la sexualité. En d’autres termes, que les revendications féministes signent le retour de la morale, la fin de la liberté sexuelle conquise dans les années 70 et 80.