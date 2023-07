Le film Jurassic park a 30 ans. Prémonitoire, il n’a rien perdu de ses crocs

Basé sur le roman de Michael Crichton du même nom, Jurassic Park raconte l’histoire d’un parc à thème ambitieux qui utilise des dinosaures ressuscités comme attractions. Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule, les choses commencent à mal tourner.

Maître de conférences à l’Université de Namur et docteur en études cinématographiques, Marion Hallet souligne les qualités avant tout narratives du film : "Jurassic Park est un des fleurons de l’histoire du cinéma hollywoodien au même titre que Titanic dans les années 90 et Le Seigneur des Anneaux dans les années 2000. C’est exactement le type de film qui est fait pour le grand écran. La musique de James Horner, des paysages à couper le souffle, un super casting mais aussi la naïveté, propre à l’enfance, d’approcher des dinosaures comme des animaux et pas comme des monstres en font un film remarquable qui tient encore parfaitement la route. Il n’a pas pris une ride."

Steven Spielberg s’est aussi appuyé sur une solide équipe de techniciens pour réaliser des effets spéciaux inédits qui ont ensuite inspiré les générations suivantes de réalisateurs. Philippe Marion est docteur en communication sociale à l’observatoire du récit médiatique à l’UCLouvain.

Pour lui, aucun doute, le film de Spielberg est précurseur au niveau des effets techniques : "Spielberg a utilisé pour la première fois la technique de l’animatronics pour animer ses dinosaures c’est-à-dire des créatures robotisées animées à distance par radiocommande. Ses équipes ont fait un formidable travail de trucage et de mise au point de maquettes animées. Les plans éloignés et les plans généraux, ce sont déjà des images de synthèse. Et donc, sur le plan technique, c’est un fameux travail original qui a été accompli et qui reste encore visible aujourd’hui."

Même son de cloche du côté de Marion Hallet : "C’est la première fois que, à l’écran, des acteurs côtoient des effets visuels générés par ordinateur en fait. Ça n’avait jamais été fait avant. Et donc il y a vraiment eu de grosses avancées technologiques qui ont été réalisées sur Jurassic Park. Elles ont permis à d’autres réalisateurs de réaliser leur propre vision par la suite. Je pense, notamment, à Peter Jackson pour sa saga "Le Seigneur des Anneaux". George Lucas, lui-même, à la suite de Jurassic Park, s’est lancé dans les préquels de Star Wars qu’il n’imaginait pas réaliser auparavant."